Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства

Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали эксгумировали накануне в Фигерасе на северо-востоке Испании по требованию женщины, утверждающей, что он был ее отцом, сообщает ТАСС.

Судебно-медицинские эксперты в присутствии юристов взяли пробы ДНК из забальзамированного тела покойного. Прах живописца потревожили по решению суда, который разрешил провести эту процедуру для того, чтобы «получить образцы останков и определить, является ли он биологическим отцом женщины», которая подала иск о признании себя дочерью художника.

Женщина, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждает, что ее мать якобы имела тайные отношения с художником. С 2007 года Пилар Абель пытается добиться признания родства с живописцем. Если ДНК-тест подтвердит слова женщины, она сможет претендовать на то, чтобы носить его фамилию, и на авторские права.