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06 октября в 10:41
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа

По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством».

06 октября в 10:16
В Челнах развернули “полевые кухни”
В Челнах развернули “полевые кухни”

В рамках проведения тренировки по гражданской обороне на территории города обустроили подвижные пункты питания.

06 октября в 09:38
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.

06 октября в 09:23
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров в 3 часа ночи.

06 октября в 08:28
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах

Причиной стали черный дым, неприятный запах и отсутствие специального разрешения.

06 октября в 08:05
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

В Челнах прошла рабочая встреча по вопросам трудоустройства осужденных и получения ими допобразования.

05 октября в 16:41
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании

Эвакуируются сотрудники и посетители торгового центра «Тандем», а также Министерства культуры РТ и Министерства по делам молодежи и спорта РТ.

05 октября в 15:31
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил

Трагедия произошла сегодня ночью, 5 октября, в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района.

05 октября в 13:59
После публикации «Вечерки» Роспотребнадзор провел проверку
После публикации «Вечерки» Роспотребнадзор провел проверку

Поводом послужило сообщение на сайте о жалобе челнинца на грязные пеленки в роддоме.

05 октября в 13:04
МЧС по РТ объявило штормовое предупреждение
МЧС по РТ объявило штормовое предупреждение

В республике ожидается сильный ветер. Спасатели дают советы, как уберечь себя от стихии.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
06 октября 2017г. 10:50

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в 08:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

В Набережных Челнах обсудили вопросы трудоустройства осужденных без изоляции от общества. Об этом шла речь на рабочей встрече по вопросам трудоустройства и получения дополнительного образования осужденными, состоящими на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции города. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ, передают «Татар-информ».

На обсуждении присутствовали начальник филиала по Комсомольскому району УИИ УФСИН по РТ Олеся Шафигуллина и директор центра занятости Набережных Челнов Татьяна Быданова.

Как отмечают сотрудники УИС, по вопросу трудоустройства ведется активная работа, а сами осужденные делают особый акцент на исправительных работах, особенно те, кому остаток срока прибывания в колонии заменили на более мягкое наказание.

Сейчас в Автограде готовится документ на 2018–2019 годы по разработке программы по резервированию рабочих мест для осужденных, освободившихся из мест лишения свободы. На данный момент 11 организаций города успешно принимают на работу осужденных к исправительным работам и с условно-испытательным сроком. Список таких организаций был передан руководством УИС центру занятости.

При предоставлении рабочих мест осужденным предприятиям выделяют льготы и компенсации в части затрат по оплате труда этой категории граждан. На рабочей встрече сотрудники УФСИН и центра занятости приняли решение о дополнительном информировании работодателей об этих преимуществах.

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