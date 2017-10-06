Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

В Набережных Челнах обсудили вопросы трудоустройства осужденных без изоляции от общества. Об этом шла речь на рабочей встрече по вопросам трудоустройства и получения дополнительного образования осужденными, состоящими на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции города. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ, передают «Татар-информ».
На обсуждении присутствовали начальник филиала по Комсомольскому району УИИ УФСИН по РТ Олеся Шафигуллина и директор центра занятости Набережных Челнов Татьяна Быданова.
Как отмечают сотрудники УИС, по вопросу трудоустройства ведется активная работа, а сами осужденные делают особый акцент на исправительных работах, особенно те, кому остаток срока прибывания в колонии заменили на более мягкое наказание.
Сейчас в Автограде готовится документ на 2018–2019 годы по разработке программы по резервированию рабочих мест для осужденных, освободившихся из мест лишения свободы. На данный момент 11 организаций города успешно принимают на работу осужденных к исправительным работам и с условно-испытательным сроком. Список таких организаций был передан руководством УИС центру занятости.
При предоставлении рабочих мест осужденным предприятиям выделяют льготы и компенсации в части затрат по оплате труда этой категории граждан. На рабочей встрече сотрудники УФСИН и центра занятости приняли решение о дополнительном информировании работодателей об этих преимуществах.
Комментарии посетителей
для русскоязычных учеников татарский должен быть по желанию и уж точно не должно быть по нему обязательных...
Филиал с момента открытия давно обесценился и этот уровень постоянно опускается. Чего хочет добиться...
Чтобы подать электронное заявление на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана, вам нужно...
И по какому такому закону родитель,отказавшийся от Манту, воспользовавшись своим законным правом на отказ...
Почему ? Назовешь, еще как. Ловите: - песец - писец - песнец - пипец - капец - звездец - north fox (англ.) и длинно, но...
И чаво тута правильнаго ? Если денюжег нету, то чё, главдохтур то зделать сможит ? Он чё, валшебник или тама...
А теперь обьясните смысл изучения татарского яхыка.Зачем?
Подход правильный, но только уроков для изучения языка недостаточно. Среда - частично языковая, и эту...
А в соцзащите в Новом городе в 17/11 на подачу заявления на субсидии на тепло нет талонов на портале госуслуг до...
Правильно наказали. Пишите жалобу в Роспотребнадзор: https://написать-жалобу.рф/жалоба-в-роспотребнадзор/
При чем тут только тепло, субсидия дается на оплату ЖКУ, вот этот раздел “Подача заявки на назначение...
Это пи*** товарищи. Ну никак не назовешь.
Там тоже нет субсидии на тепло. За 5 лет не могли сделать отдельное окно по субсидиям на тепло.
Ошиблись, завлечение подается в разделе “Социальная защита”, а не «ЖКХ: оплата коммунальных услуг»
Я как родитель, сам несу ответственность за своих детей. Прививки - дело добровольное, а нас заставляют их...
Для проведения такой акции надо привлекать ТОС и советы МКД, чтоб каждый житель знал что, куда.
Нет в разделе ЖКХ окна “подать заявление”. Зачем писать о том чего нет? Да и сам процесс отсканировать...
Такая бредятина про народные средства от туберкулеза. Мамаши, ваше место в психушке. На форумах нахватались...
Камилла, из какого тайного источника эта информация? Вам в детстве все прививки ставили. Вы живы и, кажется, ...
Эти же женщины потом будут обвинять воспитателей, врачей за то, что не уследили, не вылечили детей.