Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

В Набережных Челнах обсудили вопросы трудоустройства осужденных без изоляции от общества. Об этом шла речь на рабочей встрече по вопросам трудоустройства и получения дополнительного образования осужденными, состоящими на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции города. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ, передают «Татар-информ».

На обсуждении присутствовали начальник филиала по Комсомольскому району УИИ УФСИН по РТ Олеся Шафигуллина и директор центра занятости Набережных Челнов Татьяна Быданова.

Как отмечают сотрудники УИС, по вопросу трудоустройства ведется активная работа, а сами осужденные делают особый акцент на исправительных работах, особенно те, кому остаток срока прибывания в колонии заменили на более мягкое наказание.

Сейчас в Автограде готовится документ на 2018–2019 годы по разработке программы по резервированию рабочих мест для осужденных, освободившихся из мест лишения свободы. На данный момент 11 организаций города успешно принимают на работу осужденных к исправительным работам и с условно-испытательным сроком. Список таких организаций был передан руководством УИС центру занятости.

При предоставлении рабочих мест осужденным предприятиям выделяют льготы и компенсации в части затрат по оплате труда этой категории граждан. На рабочей встрече сотрудники УФСИН и центра занятости приняли решение о дополнительном информировании работодателей об этих преимуществах.