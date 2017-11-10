Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Начался прием заявок соискателей на именную стипендию Мэра города Набережные Челны в области общественной деятельности по итогам 2017 года.
Согласно Положению о порядке учреждения именных стипендий Мэра города Набережные Челны, сумма Стипендии Мэра а 2016 год увеличилась вдвое и составляет 24 000 рублей в год.
Отбор кандидатов на получение стипендий осуществляется отборочной комиссией на основании предоставляемых не позднее 1 декабря 2017 года следующих материалов:
1. Заявление кандидата (на имя начальника управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Винера Хамитовича Харисова в свободной форме);
2. Характеристика достигнутых кандидатом в области общественной деятельности результатов; копии дипломов, грамот кандидата за 2017 год;
3. Ходатайство Совета директоров образовательных учреждений и сведения об успеваемости кандидата за прошедший учебный год (для кандидатов – учащихся образовательных учреждений).
Документы необходимо сдать в кабинет 272 мэрии города до 1 декабря. Телефон для справок: 30-56-68, Диана Робертовна.
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