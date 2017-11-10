Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

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10 ноября в 08:47
Ежегодная донорская акция «Дари добро» пройдет в Набережных Челнах
Ежегодная донорская акция «Дари добро» пройдет в Набережных Челнах

Акция пройдет 14 и 21 ноября. Кровь можно будет сдать в медицинском кабинете студенческого общежития НГПУ. Акция проводится как для студентов вуза, так и для всех желающих.
10 ноября в 08:33
Рустам Минниханов показал свой новый iPhone X
Рустам Минниханов показал свой новый iPhone X

По официальным данным компании Apple, цены на данную модель в России варьируются от 79 990 до 91 990 рублей.

10 ноября в 08:17
В Челнах будут судить парня за надписи «Аллах акбар!» на заборе церкви
В Челнах будут судить парня за надписи «Аллах акбар!» на заборе церкви

Были возбуждены дела по статье “возбуждение ненависти либо вражды”, “вандализм” и “нарушение права на свободу совести и вероисповеданий”.
10 ноября в 08:04
Исполком Челнов ответил на недовольство родителей по поводу нового предмета в школах
Исполком Челнов ответил на недовольство родителей по поводу нового предмета в школах

В школах города вместо татарского языка ввели уроки риторики. Родители спорят: нужен ли их детям этот предмет?

09 ноября в 16:15
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме
В Ижевске произошел взрыв в жилом доме

Сильно пострадал угол здания. Есть вероятность, что это был взрыв газа.

09 ноября в 16:05
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина
Следком просит арестовать брата Шайхразиева – юриста Айрата Марданшина

Следственный комитет настаивает на аресте Марданшина до 22 декабря. Он обвиняется в в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с регистрацией земельного участка стоимостью 10 млн рублей.
09 ноября в 15:33
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке
В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке

Здесь возведут 17 жилых десяти- и семнадцатиэтажных домов на 3 500 квартир общей площадью 207 тыс. кв. м.

09 ноября в 14:37
Соль в России подорожает до конца года
Соль в России подорожает до конца года

Причиной роста цен может стать нехватка подвижного состава для перевозки соли. Ситуация настолько серьезная, что есть вероятность не только увеличения стоимости соли, но и ее дефицита в магазинах.
09 ноября в 13:55
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска
Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска

Президент Татарстана встретился с девочкой-блогером из Нижнекамска, которая решила устроить встречу со своими подписчиками.

09 ноября в 11:19
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»
В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»

Ветеринарные пункты на колесах появятся в Набережных Челнах и других городах и районах республики. Стоимость каждого автомобиля с оборудованием составит около 2 млн рублей.

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
10 ноября 2017г. 09:12

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Рустам Минниханов поддержал юную девочку-блогера из Нижнекамска





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в 09:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Начался прием заявок соискателей на именную стипендию Мэра города Набережные Челны в области общественной деятельности по итогам 2017 года.

Согласно Положению о порядке учреждения именных стипендий Мэра города Набережные Челны, сумма Стипендии Мэра а 2016 год увеличилась вдвое и составляет 24 000 рублей в год.

Отбор кандидатов на получение стипендий осуществляется отборочной комиссией на основании предоставляемых не позднее 1 декабря 2017 года следующих материалов:
1. Заявление кандидата (на имя начальника управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Винера Хамитовича Харисова в свободной форме);
2. Характеристика достигнутых кандидатом в области общественной деятельности результатов; копии дипломов, грамот кандидата за 2017 год;
3. Ходатайство Совета директоров образовательных учреждений и сведения об успеваемости кандидата за прошедший учебный год (для кандидатов – учащихся образовательных учреждений).

Документы необходимо сдать в кабинет 272 мэрии города до 1 декабря. Телефон для справок: 30-56-68, Диана Робертовна.

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