Отборочная комиссия принимает заявки на именную стипендию Мэра Челнов

Начался прием заявок соискателей на именную стипендию Мэра города Набережные Челны в области общественной деятельности по итогам 2017 года.

Согласно Положению о порядке учреждения именных стипендий Мэра города Набережные Челны, сумма Стипендии Мэра а 2016 год увеличилась вдвое и составляет 24 000 рублей в год.

Отбор кандидатов на получение стипендий осуществляется отборочной комиссией на основании предоставляемых не позднее 1 декабря 2017 года следующих материалов:

1. Заявление кандидата (на имя начальника управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Винера Хамитовича Харисова в свободной форме);

2. Характеристика достигнутых кандидатом в области общественной деятельности результатов; копии дипломов, грамот кандидата за 2017 год;

3. Ходатайство Совета директоров образовательных учреждений и сведения об успеваемости кандидата за прошедший учебный год (для кандидатов – учащихся образовательных учреждений).

Документы необходимо сдать в кабинет 272 мэрии города до 1 декабря. Телефон для справок: 30-56-68, Диана Робертовна.