Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября

Начало отопительного сезона в Татарстане может начаться 7 - 10 октября, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров.

Насыров напомнил, что тепло в жилые дома должно подаваться в том случае, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд.

«По прогнозам электронных СМИ, в частности Gismeteo, среднесуточная температура должна установиться на отметке 8 и ниже градусов где-то 7 — 10 октября. Нами поставлена задача к 15 сентября завершить все подготовительные работы к отопительному периоду и при необходимости начать пуск тепла на объекты образования (школы, детские сады) и объекты здравоохранения. Это в первую очередь. Ежегодно на эти объекты мы даем тепло при среднесуточной температуре даже выше 8 градусов», — подчеркнул Насыров.

Он также напомнил, что допустимая температура для жилой комнаты составляет 18 — 24 градуса, для туалета и кухни — 18 — 26 градусов, для коридоров и лестничных площадок — 12 — 22 градуса.