Паломница-инвалид из Татарстана добралась до Мекки

Сегодня из Казани вылетают в Саудовскую Аравию последние 172 паломника, которые отправляются в Мекку для совершения хаджа. На месте уже пребывают 1528 мусульман из городов и сел Татарстана, в том числе и из Набережных Челнов. Разместились они в четырех отелях Мекки. Для них организовано двухразовое питание, номера с кондиционером и холодильником, действует круглосуточный автобусный маршрут от отеля до мечети «Аль-Харам». Совершает хадж также поэтесса и секретарь попечительского совета реабилитационного центра инвалидов «Ярдэм» Лилия Салахутдинова. Несмотря на многочисленные физические проблемы, они читает пять раз в день намаз. И вот теперь выполняет еще один из столпов ислама - хадж.



Прибывшие в Мекку хаджии из Татарстана уже совершили малый хадж - умру, который заключается в обходе по определенным правилам Каабы и преодоления пути между горами Сафа и Марва. После этого они постригли волосы и вышли из состояния ихрам – переоделись в простую одежду. В течение недели мусульмане будут отдыхать и готовиться к переезду в долину Мина. 30 августа начнутся основные обряды хаджа: стояние на горе Арафат, бросание камней в Джамарат и жертвоприношение.

Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, в этом году в Мекке ожидается рекордное количество хаджиев со всего мира. В 2016 году таковых было примерно 1,8 миллионов, а в этом святые места посетят более 3,5 миллионов паломников. Пребывание в Саудовской Аравии осложняется жаркой погодой – более 40 градусов выше нуля, пишут "Вести Камаза".