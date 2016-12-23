Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли

В прокуратуре Альметьевска сообщили, что найдены двое молодых людей 24 и 27 лет, которые грели ноги над Вечным огнем. Скандал разразился после публикации видео в соцсетях. Пользователи резко осудили поступок мужчин.

По словам молодых людей, они не оскверняли памятник и злого умысла у них не было. Правохранительным органам предстоит дать правовую оценку действиям молодых людей.

Ход проверки по факту осквернения святыни находится под контролем прокуратуры, сообщает Эфир-24.