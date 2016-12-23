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Сегодня в новостях:
23 декабря в 11:43
В Челнах клиенты “ИнтехБанка” требуют объяснений по ситуации с их вкладами
В Челнах клиенты “ИнтехБанка” требуют объяснений по ситуации с их вкладами

Сегодня стало известно, что в банке, по аналогии с Татфондбанком, введена временная администрация, счета заморожены.

23 декабря в 10:05
В татарстанских колониях зеки стали реже болеть
В татарстанских колониях зеки стали реже болеть

В колониях и СИЗО сегодня содержится более 900 ВИЧ-инфицированных и более 350 больных активным туберкулезом. В этом году удалось снизить смертность от туберкулеза - в 1,8 раз.
23 декабря в 09:09
Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли
Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли

В прокуратуре Альметьевска сообщили, что найдены двое молодых людей 24 и 27 лет, которые грели ноги над Вечным огнем. По словам молодых людей, они не оскверняли памятник и злого умысла у них не было.

23 декабря в 08:45
ХК «Челны» завершает 2016 год в пятерке сильнейших
ХК «Челны» завершает 2016 год в пятерке сильнейших

Двумя победами завершает ХК «Челны» уходящий 2016 год. Благо и сил не было затрачено на эти «виктории», сопернику из Саратова присуждены два технических поражения.

23 декабря в 08:37
Валокордин и настойку боярышника будут продавать по рецептам
Валокордин и настойку боярышника будут продавать по рецептам

Власти России решили ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов после того, как в Иркутске погибли 72 человека, отравившись “Боярышником”.

23 декабря в 08:22
В отношении челнинца, гонявшего по аэропорту Казани, возбуждено два уголовных дела
В отношении челнинца, гонявшего по аэропорту Казани, возбуждено два уголовных дела

40-летний мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

23 декабря в 08:19
В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить
В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить

Свою вину мать девочки признала. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

22 декабря в 14:26
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»

Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».

22 декабря в 11:12
Лихач, разрушивший терминал аэропорта в Казани, оказался экс-сотрудником МВД
Лихач, разрушивший терминал аэропорта в Казани, оказался экс-сотрудником МВД

На данный момент он возглавляет частное охранное предприятие в Челнах, а также имеет лицензию на занятие детективной деятельностью.

22 декабря в 10:45
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины, ворующего под видом соседа
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины, ворующего под видом соседа

Мужчина представляется соседом Сергеем и выманивает у челнинцев деньги.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 84%
Проголосовало: 76

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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
23 декабря 2016г. 12:10

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в 09:09
Рубрика: Вечерка On-Line

Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли

Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли

В прокуратуре Альметьевска сообщили, что найдены двое молодых людей 24 и 27 лет, которые грели ноги над Вечным огнем. Скандал разразился после публикации видео в соцсетях. Пользователи резко осудили поступок мужчин.

По словам молодых людей, они не оскверняли памятник и злого умысла у них не было. Правохранительным органам предстоит дать правовую оценку действиям молодых людей.

Ход проверки по факту осквернения святыни находится под контролем прокуратуры, сообщает Эфир-24. 

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