Пассажирскую навигацию в Челнах откроют 30 апреля

Открытие пассажирской навигации в Казани и Набережных Челнах запланировано на 30 апреля. Об этом было заявлено в Миндортрансе РТ на совещании по организации бесперебойной и безопасной пассажирской навигации 2017 года, сообщает министерство.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Егорова, одна из основных задач на данный момент – подготовка к пассажирской навигации и обеспечение ее бесперебойной работы. В министерстве отметили, что в декабре 2016 года между Миндортрансом РТ и СК «Татфлот», «Производственным объединением нерудных материалов “Набережные Челны”» заключены соответствующие договоры.

На совещания судоходным компаниям рекомендовано завершить ремонт судов и дебаркадеров, чтобы качественно и своевременно приступить к работе в навигацию. Кроме того, для обеспечения безопасности судоходства необходимо организовать производство тральных работ и своевременно выставить навигационные знаки на судоходные трассы по маршрутам движения пассажирского флота, осуществляющего пригородные перевозки, пишет ИА "Татар-Информ".