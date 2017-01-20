Пассажиры автобуса Елабуга – Челны недовольны новым маршрутом

На этой неделе изменился маршрут автобуса № 114, который курсирует из Елабуги в Набережные Челны и обратно, сообщает «Татар-информ». Удобство маршрута в том, что он проезжает через весь город, а потом в Челнах продолжает движение по проспекту Сююмбике.
По информации информагентства, с этого года автобусы маршрута № 114 будут доезжать только до автостанции Набережных Челнов, а вот особых изменений в расписании нет, сообщает руководство ООО «Елабуга-Такси», которое и занимается обслуживанием маршрута.
«Маршрут № 114 включен в реестр муниципальных пригородных маршрутов, поэтому по закону такие маршруты не могут проходить по территории городского поселения. По Елабуге мы еще ездим, а в Набережные Челны нас не пускают», – цитируют в агенстве директора ООО «Елабуга-Такси» Рафаэля Даутова.
Данная ситуация больше всего волнует горожан, работающих в Набережных Челнах, а также студентов. Что касается челнинских автобусов этого же маршрута, то они пока ездят по-старому.
Комментарии посетителей
случайно два раза написал. думал, что первый раз не отправилось.
Юмор свой петросянский умерь.
Петросянский юмор свой умерь
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