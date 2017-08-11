Пассажиры такси в Челнах нашли под сиденьем травматический пистолет и напали на водителя

Двоих мужчин в нетрезвом состоянии служба такси подобрала 11 августа, около 3:00 утра, у одного из развлекательных центров города.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по дороге один из клиентов обнаружил под пассажирским креслом пневматическое оружие, принадлежащее таксисту. На требования водителя положить имущество на место, мужчины отказались.

Тогда водитель остановил машину с предупреждением, что до места назначения их не довезёт. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Силы оказались неравными. В результате мужчины избили таксиста, отобрали у него найденный пистолет, деньги, сотовый телефон и пошли пешком в сторону садоводческого товарищества.

Когда преступники удалились, потерпевший тут же вызвал полицию. По описанию потерпевшего сотрудники полиции быстро вышли на след предполагаемых разбойников и задержали по «горячим следам. Ими оказались 34-летний житель поселка Круглое Поле и его 22-летний приятель.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.