Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал погоню пользователей социальных сетей за лайками. Он сказал об этом после богослужения в Богоявленском соборе Москвы, передает «Интерфакс».

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь».

Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов. Под его воздействием «единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей», добавил он.

Глава РПЦ также заметил, что современная культура злоупотребляет «видимыми образами, которые, несомненно, возбуждают греховные помыслы».