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01 марта в 10:07
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».

01 марта в 09:30
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

01 марта в 09:25
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.

01 марта в 08:39
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.

01 марта в 08:27
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
01 марта в 08:23
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.

01 марта в 08:12
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.

28 февраля в 16:22
Вкладчики Татфондбанка: “Вам, Рустам Нургалиевич, стыдно должно быть!”
Вкладчики Татфондбанка: “Вам, Рустам Нургалиевич, стыдно должно быть!”

Клиенты рухнувшего банка укорили президента Татарстана за приглашенного на юбилей Николая Баскова.

28 февраля в 15:46
МЧС РТ рекомендует жителям отказаться от дальних поездок
МЧС РТ рекомендует жителям отказаться от дальних поездок

В республике сегодня и завтра ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

28 февраля в 14:23
В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию
В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию

По договору о Евразийском экономическом союзе, стандарты любого уровня могут применяться лишь на добровольной основе.


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Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Индекс правды: 17%
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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
01 марта 2017г. 10:16

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в 08:39
Рубрика: Вечерка On-Line

Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал погоню пользователей социальных сетей за лайками. Он сказал об этом после богослужения в Богоявленском соборе Москвы, передает «Интерфакс».

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь».

Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов. Под его воздействием «единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей», добавил он.

Глава РПЦ также заметил, что современная культура злоупотребляет «видимыми образами, которые, несомненно, возбуждают греховные помыслы». 

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