Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России

В Набережные Челны вернулись участники всероссийского конкурса среди полицейских патрульно-постовой службы Руслан Шайгарданов и Ильфар Пулатов. Оба служат в роте по массовым мероприятиям отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления. Они представляли Татарстан на соревнованиях, которые проводились в Тюмени, передает пресс-служба УМВД города.

Современный полицейский должен быть универсалом: догонять преступников, уметь их обезвреживать, распознавать поддельные документы, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, одинаково уверенно пользоваться боевым оружием и офисной техникой. Например, в конкурсе «Специальная подготовка» участникам пришлось за ограниченное время отвечать на 60 вопросов-тестов и решать 3 практические задачи. Отметим, что в этой дисциплине Руслан Шайгарданов занял третье место. В общем зачёте сержант полиции Ильфар Пулатов завоевал третье место, лейтенант полиции Руслан Шайгарданов – на восьмом.

По данным пресс-службы, Ильфар Пулатов в полиции - третий год. До этого проходил срочную службу во внутренних войсках. Там он также носил форму сотрудника полиции и охранял общественный порядок. В армии понял, что служба его призвание, поэтому демобилизовавшись, сразу пришёл в органы внутренних дел. Руководство оценило подготовленность новичка, и уже в прошлом году на республиканском конкурсе профмастерства челнинец завоевал второе место. В этом году Ильфар стал лучшим полицейским патрульно-постовой службы Татарстана и, как уже было сказано, третьим в Российских состязаниях.

Лейтенант полиции Руслан Шайгарданов уже опытный боец, служит 8 лет. На вопрос что привело в полицию, ответил – понравилась форма спецназовцев и их физическая подготовка. С 2011 года занимает призовые места на республиканских конкурсах профессионального мастерства. Например, в прошлом году был первым.

По словам челнинских постовых от первого места их отделили считанные баллы. Они намерены взять реванш на следующих соревнованиях.