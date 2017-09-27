ПАЗ провел собственное расследование ЧП с автобусом, который следовал из Казани в Челны

Напомним, как сообщала "Вечерка", ЧП произошло 22 сентября на трассе М7 в Мамадышском районе. На момент возгорания в салоне находилось 15 человек.

Водитель своевременно остановил автобус и пассажиры успели покинуть загоревшееся авто. Никто не пострадал.

Между тем, специалисты Павловского автобусного завода изучили обстоятельства возгорания автобуса. Об этом "ВЧ" сообщили в пресс-службе предприятия.

"По итогам расследования выяснилось, что автобус 2011 года выпуска не проходил обслуживание в сервисной сети ПАЗа, ранее на машину «кустарным» способом было установлено газобаллонное оборудование. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность механизмов автобуса, возникшая из-за повышенной эксплуатационной нагрузки, не предусмотренной конструкторской документацией. ПАЗ обращает внимание потребителей на то, что так называемые «гаражные переделки» во многих случаях не обеспечивают необходимой надежности и безопасности автомобиля и могут служить причиной ДТП или поломок техники" - говорится в сообщении.