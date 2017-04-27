Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)

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27 апреля в 15:17
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая

На сегодняшний день ямочный ремонт в Набережных Челнах идёт на пр. Мира на участке от пр. Вахитова до пр. Р. Беляева.

27 апреля в 14:53
Челнинцев приглашают посмотреть на выставку пожарной техники
Челнинцев приглашают посмотреть на выставку пожарной техники

На выставке будет выставлено 19 единиц техники, перед каждым автомобилем будет закреплен сотрудник МЧС, который сможет объяснить основные ее функции.

27 апреля в 13:44
Челнинец обнаружил червяка в покупном салате
Челнинец обнаружил червяка в покупном салате

Наиль Габдрахманов купил грибной салат в одном из известных супермаркетов.

27 апреля в 11:08
К мусорным бакам КДМЦ Челнов подкинули ребенка
К мусорным бакам КДМЦ Челнов подкинули ребенка

Сейчас малышка находится под наблюдением медицинского персонала. Информация о ней передана в отдел опеки и попечительства.

27 апреля в 08:53
Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей
Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Так, на банкноте номиналом 200 рублей появятся символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

27 апреля в 08:35
Активиста в РТ осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»
Активиста в РТ осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»

Координатору «Открытой России» Илье Новикову суд назначил 35 часов обязательных работ. Активист в казанском парке организовал пикет под названием «Если не Путин, то конь?!».

27 апреля в 08:22
Татарстанские ветераны отправятся в круиз до Москвы
Татарстанские ветераны отправятся в круиз до Москвы

В честь Дня Победы они отправятся в теплоходный круиз по маршруту Казань – Москва – Казань. В путешествие поедут 100 ветеранов и 30 учащихся кадетских корпусов.

27 апреля в 08:13
Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)
Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)

Ягнята, на которых проводилось тестирование, развивались нормально.

27 апреля в 08:12
Ресторан Тимати в Татарстане заподозрили в нехаляльности
Ресторан Тимати в Татарстане заподозрили в нехаляльности

- Ресторан поставляет халяльную продукцию, здесь вопросов нет, но готовится это все на одном гриле! Для мусульман это запрещено, - отметил руководитель проекта HalalGuide Айрат Касимов.
26 апреля в 16:04
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля

Ведомство напомнило, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск №16 от 26 апреля, 2017г.
28 апреля 2017г. 00:16

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в 08:13
Рубрика: Вечерка On-Line

Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)

Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)

Американские педиатры создали искусственную матку, максимально приближенную к естественному аналогу. Разработчики рассчитывают, что такая система поможет качественно изменить практику ухода за недоношенными детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Communications.

Конструкция, разработанная Аланом Флэйком и его коллегами из Детского госпиталя в Филадельфии, состоит из закрытого контейнера, заполненного постоянно циркулирующим искусственным аналогом околоплодных вод, и оксигенатора – устройства для обогащения крови кислородом, с которым кровеносная система плода внутри устройства соединена через пуповину.

Ягнята, на которых проводилось тестирование, развивались нормально, передает Татпресса.

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