Американские педиатры создали искусственную матку, максимально приближенную к естественному аналогу. Разработчики рассчитывают, что такая система поможет качественно изменить практику ухода за недоношенными детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Communications.
Конструкция, разработанная Аланом Флэйком и его коллегами из Детского госпиталя в Филадельфии, состоит из закрытого контейнера, заполненного постоянно циркулирующим искусственным аналогом околоплодных вод, и оксигенатора – устройства для обогащения крови кислородом, с которым кровеносная система плода внутри устройства соединена через пуповину.
Ягнята, на которых проводилось тестирование, развивались нормально, передает Татпресса.
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|27 апреля в 15:17
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|27 апреля в 14:53
Челнинцев приглашают посмотреть на выставку пожарной техники
На выставке будет выставлено 19 единиц техники, перед каждым автомобилем будет закреплен сотрудник МЧС, который сможет объяснить основные ее функции.
|27 апреля в 13:44
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|27 апреля в 11:08
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|27 апреля в 08:53
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|27 апреля в 08:22
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|27 апреля в 08:13
Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)
Ягнята, на которых проводилось тестирование, развивались нормально.
|27 апреля в 08:12
Ресторан Тимати в Татарстане заподозрили в нехаляльности
- Ресторан поставляет халяльную продукцию, здесь вопросов нет, но готовится это все на одном гриле! Для мусульман это запрещено, - отметил руководитель проекта HalalGuide Айрат Касимов.
|26 апреля в 16:04
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Ведомство напомнило, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность.
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Правдомер
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Юрий ПетрушинПредседатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
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19 апреля, 2017
Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"
Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)
Американские педиатры создали искусственную матку, максимально приближенную к естественному аналогу. Разработчики рассчитывают, что такая система поможет качественно изменить практику ухода за недоношенными детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Communications.
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