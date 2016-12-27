Пени за неуплату имущественных налогов в РТ начнут начислять с 1 мая

На заседании Госсовета РТ принят законопроект «Об установлении в РТ даты начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года», согласно которому пенни за несвоевременную оплату имущественных налогов начнут начислять с 1 мая 2017 года.

«У налогоплательщиков сегодня возникают многочисленные вопросы, связанные с исчислением и уплатой данного налога, определением кадастровой стоимости. Законопроект имеет высокую социальную значимость, поскольку позволит получить отсрочку и создаст благоприятные условия для налогоплательщиков по исполнению обязанности по уплате налога», - цитирует пресс-служба Госсовета РТ председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина.

Напомним, что срок уплаты земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц истек 1 декабря.