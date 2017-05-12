Пенсионер в Челнах взял в заложники мальчика и обещал взорвать квартиру

Следственный комитет города завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя города Набережные Челны. Ему вменяют "незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" и "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
По версии следствия, 4 марта 2017 года в гости к пожилому мужчине поиграть в карты пришли несколько соседских 14-летних мальчиков. Проведя время с подростками, пенсионер накормил их, после чего мальчики ушли. При этом, одного из них хозяин попросил задержаться.
"В последующие полтора часа пенсионер насильно удерживал мальчика взаперти, сообщив прибывшим на место сотрудникам оперативных служб: газовикам, полицейским, медикам и пожарным, что вооружен гранатой и готов привести ее в действие. В результате через полтора часа дверь квартиры открыл племянник пенсионера, и ребенок был освобожден" - сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Причастность к совершению преступления мужчина не признал и сообщил, что играл с мальчиком в «зарницу».
Согласно заключению судебно-психиатрических экспертов у него обнаруживаются признаки хронического психического расстройства, которое не позволяло ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
Комментарии посетителей
Т.к. тема Рамадана на сайте пока не освящена, то помещаю здесь некоторые расчёты, связанные с этим меяцем.... ....
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