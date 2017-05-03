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03 мая в 16:05
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.

03 мая в 15:45
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.

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03 мая в 14:16
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.

03 мая в 11:11
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка

9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение полка.

03 мая в 10:57
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

5 мая специалисты ответят на вопросы по пенсионному обеспечению ветеранов. В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27.

03 мая в 10:51
В Челнах завершился отопительный сезон
В Челнах завершился отопительный сезон

В скором времени коммунальщики приступят к опрессовке тепловых сетей.

03 мая в 10:22
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая

Вызвать врача на дом можно с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
03 мая в 10:17
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД

На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования «ШТРАФоопасные» и «ШТРАФобезопасные» регионы России.

03 мая в 10:12
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые.

03 мая в 08:42
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток

Сразу несколько жалоб появились в системе “Народный контроль” за эти дни.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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04 мая 2017г. 01:16

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в 10:57
Рубрика: Вечерка On-Line

Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

5 мая, в преддверии 72 годовщины Великой Победы, Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан открывает горячую линию по вопросам пенсионного обеспечения для ветеранов.

В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27 по всей Республике Татарстан. 
Специалисты Отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы касающиеся выплаты пенсий, ежемесячной денежной выплаты, набора социальных услуг и другие.

Также, напоминаем, что в другие дни телефон горячей линии Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан работает по номеру 279-27-27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, кроме выходных и праздничных дней.

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