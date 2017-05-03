Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

5 мая, в преддверии 72 годовщины Великой Победы, Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан открывает горячую линию по вопросам пенсионного обеспечения для ветеранов.

В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27 по всей Республике Татарстан.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы касающиеся выплаты пенсий, ежемесячной денежной выплаты, набора социальных услуг и другие.

Также, напоминаем, что в другие дни телефон горячей линии Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан работает по номеру 279-27-27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов, кроме выходных и праздничных дней.