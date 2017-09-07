Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества

В Татарстане зафиксированы новые схемы мошеннических действий - людям звонят по телефону, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, с целью получения персонифицированных данных граждан, сообщается на сайте ПФ РТ.
«Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан предупреждает, что сотрудники Государственного Пенсионного фонда не совершают телефонных звонков, с целью уточнения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина, реквизитов банковских карт либо иных данных», - отметил Управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
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