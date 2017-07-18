Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Первый эпизод нового, седьмого сезона сериала «Игра престолов» посмотрели 10,1 млн зрителей. Это является новым рекордом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Deadline.
Предшествующий рекорд был достигнут финальной серией шестого сезона сериала, которую в июне прошлого года посмотрели 8,8 млн человек.
При этом число зрителей, посмотревших начало седьмого сезона, выросло на 27% по сравнению с началом шестого сезона.
Напомним, сериал «Игра престолов» кабельного телеканала HBO создан по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в США в апреле 2011 года.
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