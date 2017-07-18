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18 июля в 08:43
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Премьеру нового сезона телесериала посмотрели 10,1 млн зрителей.

18 июля в 08:32
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств

Подобный положительный экономический результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах.

18 июля в 08:08
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса

Роспотребнадзор предупреждает тех, кто намереваются отправиться на Хадж в Саудовскую Аравию, о респираторном синдроме коронавируса, который распространяется в данном государстве.

18 июля в 07:59
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро

В МЧС поступило сообщение, что у отдыхающей компании машина по неосторожности съехала в озеро. Угрозы человеческой жизни не было.

17 июля в 14:29
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара

Несмотря на выходной, Дворец торжеств регистрирует браки в последнюю красивую дату этого лета - 17.07.17.

17 июля в 13:21
В Казани задержан подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки
В Казани задержан подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки

Им оказался 26-летний житель Казани, свою вину он не признает.

17 июля в 13:13
FINA: Казань проведет ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 году
FINA: Казань проведет ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 году

Столица Татарстана обошла Тайбэй и Гонконг в заявочной кампании на право проведения международного турнира.

17 июля в 12:11
В Татарстане взрыв на электростанции оставил город без света
В Татарстане взрыв на электростанции оставил город без света

Об этом жители Зеленодольска написали в социальных сетях.

17 июля в 11:25
В Челнах разбились двое мужчин при попытке спуститься из квартир по простыням
В Челнах разбились двое мужчин при попытке спуститься из квартир по простыням

Как сообщают СМИ, оба погибших ранее судимы и злоупотребляли алкоголем.

17 июля в 10:57
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол

33-летняя Татьяна Андреева - владелица коллекции уникальных кукол, которые стоят целое состояние.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
18 июля 2017г. 09:19

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в 08:43
Рубрика: Вечерка On-Line

Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Первый эпизод нового, седьмого сезона сериала «Игра престолов» посмотрели 10,1 млн зрителей. Это является новым рекордом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Deadline.

Предшествующий рекорд был достигнут финальной серией шестого сезона сериала, которую в июне прошлого года посмотрели 8,8 млн человек.

При этом число зрителей, посмотревших начало седьмого сезона, выросло на 27% по сравнению с началом шестого сезона.

Напомним, сериал «Игра престолов» кабельного телеканала HBO создан по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в США в апреле 2011 года. 

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