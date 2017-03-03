Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны

Первой дорогой для испытания беспилотных автомобилей станет участок федеральной трассы от Казани до Набережных Челнов, а также участок подхода к Керченскому мосту. Об этом сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

- Это сегодня федеральная трасса в нашем управлении, первой категории, она на сегодня наиболее готова, производитель под боком. Поэтому сам бог велел там запустить, - цитирует «Бизнес Online» слова Романа Старовойта.

По его словам, первые беспилотные автомобили поедут по трассам уже через два-три года.

- Наша задача - через минимальные затраты подготовить достойную инфраструктуру для приема беспилотных автомобилей. Поэтому мы начали работы, чтобы быть наравне с другими странами, практически одновременно с финскими и немецкими коллегами. Безусловно мы привлекли к своей работе и производителей техники, очень плотно этим занимается «Камаз», - добавил он.