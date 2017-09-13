Первый показ «Матильды» прошел с аншлагом

Во Владивостоке состоялся предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Билеты в кинотеатр «Иллюзион центр» были раскуплены за несколько дней до начала назначенной даты показа. Демонстрация фильма состоялась сразу в четырех зала кинотеатра, сообщает РИА Новости.
«Матильда» Алексея Учителя – самая ожидаемая премьера этой осени. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий российский император Николай II. Главную роль исполнила Михалина Ольшанска из Польши, Николая II сыграл немецкий артист Ларс Айдингер.
Перед началом показа всех зрителей внимательно досмотрели полицейские с металлоискателями, а журналистов попросили подписать обязательство, по которому представитель прессы ограничивался в распространении информации о фильме до 25 октября. Согласно подписанному документу, сотрудникам СМИ нельзя разглашать и обмениваться информацией о фильме, также нельзя обсуждать его, комментировать и выражать личное мнение.
Алексей Учитель перед сеансом зашел в каждый из четырех залов и пообщался со зрителями.
«Я просто прошу поддержать фильм, даже если кому-то, может быть, что-то не понравится. Но поддержать надо. Предстоит еще очень широкий прокат в этой стране. Все должны знать, что вы пришли на фильм, никто здесь не стоял с ружьями и пистолетами и не пускал. Все это проходило нормально», — сказал режиссер перед показом фильма.
Учитель после показа фильма признался, что волновался, как фильм воспримут первые зрители, но их реакция была ему приятна и он не увидел равнодушных среди выходящих из зала. Режиссер добавил, что видел девушек, которые выходили из кинотеатра со слезами на глазах.
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Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?