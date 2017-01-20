Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей

Минтимер Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Республики Татарстан в семье потомственных крестьян, передает "Татар-информ".

В 1954 году М. Ш. Шаймиев окончил школу и поступил на факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института. В 1959 году после окончание института стал работать в области механизации сельского хозяйства.

1959 – 1962 гг. – инженер, главный инженер Муслюмовской районной ремонтно-технической станции ТАССР.

1962 – 1967 гг. – управляющий Мензелинским межрайонным объединением «Сельхозтехника» ТАССР.

1967 – 1969 гг. – инструктор, заместитель заведующего отделом сельского хозяйства Татарского обкома КПСС.

1969 – 1983 гг. – министр мелиорации и водного хозяйства ТАССР.

1983 г. – первый заместитель Председателя Совета Министров ТАССР.

1983 – 1985 гг. – секретарь Татарского обкома КПСС.

1985 – 1989 гг. – Председатель Совета Министров ТАССР.

1989 (сентябрь) – 1990 (сентябрь) гг. – первый секретарь Татарского обкома КПСС.

11 апреля 1990 года избран Председателем Верховного Совета ТАССР. В этом году была принята Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан.

12 июня 1991 года избран первым Президентом Республики Татарстан. Дважды (24 марта 1996 года и 25 марта 2001 года) он был вновь избран Президентом Республики Татарстан.

Депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва (1986 – 1990 гг.)

1989 г. – народный депутат СССР.

1994 – 2001 гг. – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ .

25 марта 2005 года, по представлению Президента Российской Федерации В. В. Путина, Государственный Совет Республики Татарстан наделил М. Ш. Шаймиева полномочиями Президента Республики Татарстан.

2000 – 2010 гг. – член Государственного Совета РФ.

2001 – 2010 гг. – сопредседатель Высшего Совета партии «Единая Россия».

22 января 2010 года взял самоотвод от выдвижения на пост Президента Республики Татарстан на следующий срок.

25 марта 2010 года передал полномочия Президента Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

21 апреля 2010 года назначен Государственным Cоветником Республики Татарстан.

C февраля 2010 года является председателем попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», который занимается возрождением исторических памятников федерального значения: древнего города Болгар и острова-града Свияжск. В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Член Совета по Общественному телевидению России. Член Российского исторического общества. Член Попечительского Совета Российской шахматной федерации.