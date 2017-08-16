Пешеходные зоны на проспекте Московский приведут в порядок

На проспекте Московский в Набережных Челнах создадут все условия, чтобы школьники 1 сентября могли безопасно посетить школьные линейки. На пешеходных зонах проспекта обустроят светофоры, нанесут разметку, установят остановочные павильоны, сообщает пресс-служба исполкома города.
«Такую задачу мы поставили нашим строителям», – рассказал во время осмотра дорожных работ на пр. Московский мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
«Наш приоритет – безопасность, и там, где рядом школа, пешеходные переходы будут открыты для безопасного перехода детей», – добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Ленар Сафин, совместно с Наилем Магдеевым инспектировавший ремонтные работы на Московском проспекте.
Мэр Наиль Магдеев также сообщил, что на Московском проспекте сегодня капитально ремонтируются несколько объектов – это городская поликлиника № 3 и детская поликлиника № 2. На местных дорогах к этим учреждениям параллельно сделают «карманы» для удобного заезда или временной стоянки.
Комментарии посетителей
налысо подстриженный и на молнии пишется раздельно!
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
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«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
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Призвать к ответу за преступление!
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