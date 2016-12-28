Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы

Часть новогодних праздников президент России Владимир Путин отведет для любимых им занятий спортом, включая плавание и хоккей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом, по его словам, у президента почти не бывает полноценных выходных дней. Он напомнил о телефонных звонках, общении с министрами по оперативным вопросам, ежедневных докладах и аналитических материалах.

На вопрос о новогоднем меню пресс-секретарь предпочел не давать подробного ответа. Он вспомнил о скромности пищевых предпочтений президента РФ и отметил, что вряд ли стоит столь сильно вмешиваться в личную жизнь российского лидера.