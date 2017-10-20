Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге

8-летняя челнинка Полина Шагиева с песней «Будет» стала победителем «Хит-парада» по мнению слушателей на семейном радио Санкт-Петербурга. Об этом «Вечерке» рассказала мама девочки Олеся Шагиева. В подарок Полина получила сертификат на запись песни в звукозаписывающей студии и наградную статуэтку. Кроме того, ее песня «Русская кадриль» будет в ротации на радио целый год.

Стоит отметить, Полина Шагиева ученица 3 класса СОШ № 27 и ДШИ № 7, где обучается на отделении сольного пения.