Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге

|20 октября в 15:46
это предусмотрено проектом плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства
|20 октября в 15:36
Зоофил решил замести следы и поджег ферму, расположенную в селе Уршакбашкарамалы.
|20 октября в 14:34
Челнинцы пожаловались, что водитель во время движения отвлекается на телефон.
|20 октября в 11:53
Заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности 23 октября рассмотрит республиканская комиссия.
|20 октября в 11:20
На работу опоздали пятьдесят человек, но наказывать их не станут.
|20 октября в 10:23
По подозрению в картельном сговоре проверяют «Камдорстрой», проводил в Челнах капремонт Московского проспекта.
|20 октября в 09:49
По словам очевидцев, водитель иномарки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.
|20 октября в 09:47
Автоинспекторам запретили прятаться в кустах и обязали быть вежливыми.
|20 октября в 09:16
Премьер-министр РФ подписал распоряжение о присуждении премий Правительства России «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
|20 октября в 08:27
8-летняя Полина Шагиева с песней «Будет» стала победителем «Хит-парада» по мнению слушателей.
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