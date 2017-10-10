Певица из Челнов спела в “Вечернем Урганте” (ВИДЕО)

Певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина, также известная как поэт, приняла участие в «Вечернем Урганте», спев песню «Татарин».
Иван Ургант отметил, что клип «Татарин» группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время. «Музыка группы своеобразная, равнодушным никого не оставляет», – объявил ведущий перед выступлением.
Кроме того, Ургант сообщил, что 16 ноября в московском клубе «16 тонн» группа презентует свой альбом «1190».
Если тексты для «Аигел» пишет Айгель Гайсина, то за музыку в ней отвечает Илья Барамия, известный по участию в группах «Елочные игрушки» и «СБПЧ», пишет ИА "Татар Информ".
Около года назад "Вечерние Челны" делали интервью с талантливой поэтессой, перед выходом сборника ее стихов «Суд». Толчком для написания значительной части вошедших в ее состав текстов стало столкновение автора с судебной системой. Ее жених был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к трем годам колонии строгого режима. Приговор обжаловать не удалось. Название альбома «1190» указывает на количество дней в тюремном сроке жениха певицы.
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
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Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
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