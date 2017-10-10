Певица из Челнов спела в “Вечернем Урганте” (ВИДЕО)

Певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина, также известная как поэт, приняла участие в «Вечернем Урганте», спев песню «Татарин».

Иван Ургант отметил, что клип «Татарин» группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время. «Музыка группы своеобразная, равнодушным никого не оставляет», – объявил ведущий перед выступлением.

Кроме того, Ургант сообщил, что 16 ноября в московском клубе «16 тонн» группа презентует свой альбом «1190».

Если тексты для «Аигел» пишет Айгель Гайсина, то за музыку в ней отвечает Илья Барамия, известный по участию в группах «Елочные игрушки» и «СБПЧ», пишет ИА "Татар Информ".

Около года назад "Вечерние Челны" делали интервью с талантливой поэтессой, перед выходом сборника ее стихов «Суд». Толчком для написания значительной части вошедших в ее состав текстов стало столкновение автора с судебной системой. Ее жених был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к трем годам колонии строгого режима. Приговор обжаловать не удалось. Название альбома «1190» указывает на количество дней в тюремном сроке жениха певицы.