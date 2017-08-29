Певица Нюша пригласила челнинцев на свой концерт



В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками

Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.



Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

Заявка на “выполнение работ по содержанию, уходу и текущему ремонту зеленых насаждений общего пользования” появилась на сайте государственных закупок.



Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.



В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»

Гостей ждут танцевальные мастер-классы и баттлы, интерактивные площадки, мыльное шоу, театральные перформансы, интерактивная зона научно-технического творчества.



Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)

На кадрах видно, что на сей раз сам водитель умывается на камеру зеленкой. Автор ролика объясняет таксисту, что он и его коллеги вели себя как звери.



Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

К концу августа число заболевших в этой стране превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом.



В Менделеевске на стене дома появился Менделеев

К 50-летию города на фасадах двух домов появились портреты выдающихся ученых-химиков.