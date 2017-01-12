ПФР Челнов: с 2017 года у госслужащих увеличился пенсионный возраст

23 мая 2016 года бы принят Федеральный закон № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан». В соответствии с ним, лицам, замещающим должности государственной гражданской и муниципальной службы, установлен пенсионный возраст для назначения страховой пенсии: для женщин – 63 года, для мужчин - 65 лет.

Закон предусматривает переходный период. Так, требования к пенсионному возрасту будут увеличиваться постепенно – по полгода за год. Например, в 2017 году пенсия госслужащим будет устанавливаться: женщинам по достижении 55 лет 6 месяцев, мужчинам – 60 лет 6 месяцев и так далее, пока не достигнет максимальных показателей: для женщин – к 2032 году, для мужчин – к 2027 году.

Это коснется лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, должности государственной гражданской и муниципальной службы. По-новому будут уходить на пенсию, например, работники определенных должностей, состоящих на госслужбе налоговых органов, управления статистики, управления федерального казначейства, судебного департамента, службы судебных приставов и другие.Закон вступил в силу с 1 января 2017 года.

Сколько в Набережных Челнах госслужащих пойдут на пенсию по новым правилам, пока неизвестно. В Пенсионном фонде отмечают, что сейчас такие данные сложно назвать, так как в каждом учреждении не все сотрудники относятся к госслужащим. Ожидается, что количество таких пенсионеров станет известно лишь к концу года.