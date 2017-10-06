ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии полагается:

-​ Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы (повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 процентам суммы фиксированной выплаты).

-​ Лицам, являющимся инвалидами I группы (повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 процентам суммы фиксированной выплаты).

-​ Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается в сумме, равной одной трети суммы фиксированной выплаты, на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи).

-​ Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 50 процентам суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии. Указанным лицам, достигшим возраста 80 лет либо являющимся инвалидами I группы и (или) на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, фиксированная выплата дополнительно увеличивается на сумму, равную 50 процентам суммы соответствующего повышения фиксированной выплаты.

-​ Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме равной 30 процентам суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии. Указанным лицам, достигшим возраста 80 лет либо являющимся инвалидами I группы и (или) на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, повышения фиксированной выплаты, дополнительно увеличиваются на сумму, равную 30 процентам суммы соответствующего повышения фиксированной выплаты.

-​ Детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца в сумме равной 100 процентам суммы фиксированной выплаты.