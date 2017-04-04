По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек

В апреле – июле 2017 года в Республике Татарстан подлежит вызову на призывные комиссии около 19 тысяч человек. Подлежит отправке в войска около 4 000 человек. В том числе: в сухопутные войска – 41,7% от задания на отправку, воздушно-космические силы – 12,9%, войска национальной гвардия РФ – 11%, военно-морской флот – 7,6%, ракетные войска стратегического назначения – 7,2%, 12 ГУМО – 3,7%, воздушно-десантные войска – 4,1%, РХБЗ – 2,2%. Другие подразделения – 9,6%.
Первые отправки призывников со сборного пункта Республики Татарстан в войска планируются 17 апреля 2017 года. Выполнение установленного задания на призыв будет обеспечиваться за счѐт граждан старших возрастов, ранее не призванных на военную службу по различным причинам. Основной акцент будет делаться, как и в предыдущие призывы, на граждан, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование. Весной 2017 года планируется отправить в войска для прохождения военной службы более 70% (от установленного задания) призывников, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование. В апреле – июле 2017 года по 5 военно-учетным специальностям должно быть отправлено в войска более 700 призывников (водители категории «С», водители БТР-80, механики-водители МТЛБ, водители категории «Д», стрелки- парашютисты).
В этом году, как и в предыдущие годы, республика продолжает выполнять задачу по комплектованию Президентского полка Службы Коменданта 2 Московского Кремля и 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка (г. Москва).
Установлены и действуют 46 шефских соглашений с воинскими частями, из них 4 шефские связи установлены образовательными организациями. В весенний призыв 2017 года в подшефные воинские части будет направлено около 1500 граждан.
Начальник отдела Военного комиссариата РТ по Центральному и Автозаводскому районам города Набережные Челны Рашид Ильясов сообщил, что наряд на весенний призыв по автограду составляет 397 человек. В том числе, на водителей категори «С» - 42 человека. Всего же вызову на призывную комиссию по городу подлежат 1961 человек.
Комментарии посетителей
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...