По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек

В апреле – июле 2017 года в Республике Татарстан подлежит вызову на призывные комиссии около 19 тысяч человек. Подлежит отправке в войска около 4 000 человек. В том числе: в сухопутные войска – 41,7% от задания на отправку, воздушно-космические силы – 12,9%, войска национальной гвардия РФ – 11%, военно-морской флот – 7,6%, ракетные войска стратегического назначения – 7,2%, 12 ГУМО – 3,7%, воздушно-десантные войска – 4,1%, РХБЗ – 2,2%. Другие подразделения – 9,6%.

Первые отправки призывников со сборного пункта Республики Татарстан в войска планируются 17 апреля 2017 года. Выполнение установленного задания на призыв будет обеспечиваться за счѐт граждан старших возрастов, ранее не призванных на военную службу по различным причинам. Основной акцент будет делаться, как и в предыдущие призывы, на граждан, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование. Весной 2017 года планируется отправить в войска для прохождения военной службы более 70% (от установленного задания) призывников, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование. В апреле – июле 2017 года по 5 военно-учетным специальностям должно быть отправлено в войска более 700 призывников (водители категории «С», водители БТР-80, механики-водители МТЛБ, водители категории «Д», стрелки- парашютисты).

В этом году, как и в предыдущие годы, республика продолжает выполнять задачу по комплектованию Президентского полка Службы Коменданта 2 Московского Кремля и 154-ого отдельного комендантского Преображенского полка (г. Москва).

Установлены и действуют 46 шефских соглашений с воинскими частями, из них 4 шефские связи установлены образовательными организациями. В весенний призыв 2017 года в подшефные воинские части будет направлено около 1500 граждан.

Начальник отдела Военного комиссариата РТ по Центральному и Автозаводскому районам города Набережные Челны Рашид Ильясов сообщил, что наряд на весенний призыв по автограду составляет 397 человек. В том числе, на водителей категори «С» - 42 человека. Всего же вызову на призывную комиссию по городу подлежат 1961 человек.