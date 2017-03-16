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Сегодня в новостях:
16 марта в 17:00
В Челнах из окна высотки выпал мужчина
В Челнах из окна высотки выпал мужчина

Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.

16 марта в 16:48
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля

При неблагоприятном сценарии прохождения половодья на территории Татарстана в зоны возможного подтопления попадают 42 муниципальных района.

16 марта в 14:56
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду

Ранее глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в России разница доходов между бедными и богатыми с начала века сократилась вдвое и в настоящее время составляет 1 к 15.

16 марта в 14:52
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина внесено представление об их устранении.

16 марта в 14:15
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане

Птица, убирающая мусор на казанском озере Кабан, стала героем интернета и вдохновила чиновников (ВИДЕО).

16 марта в 13:11
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров

бывший зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк», директор ООО «Новая нефтехимия» и генеральный директор ООО «Роял Тайм Групп».

16 марта в 12:10
Роспотребнадзор открывает для челнинцев “горячую линию”
Роспотребнадзор открывает для челнинцев “горячую линию”

С 15 по 17 марта можно будет получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

16 марта в 10:43
Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах
Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах

86% родителей школьников отмечают, что дети не успевают получить горячее питание за перемену.

16 марта в 10:18
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете

Ранее российских чиновников собирались обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах.

16 марта в 10:07
Челнинцев приглашают на проектные семинары по благоустройству города

Как и в прошлый раз речь пойдет о второй очереди застройки набережной Тукая, благоустройства бульвара Тинчурина и Шишкинского бульвара.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
16 марта 2017г. 23:32

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в 13:11
Рубрика: Вечерка On-Line

По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров

По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров

По делу Татфондбанка задержаны еще трое человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как стало известно, задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и генеральный директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина, пишет ИА «Татар-информ».

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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