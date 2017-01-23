По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами

Ночью 21 января по улице Героев Танкограда, 28г в Челябинске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «МАЗ», в кузове которого находилось около 1500 снарядов, сообщает челябинский сайт «Первый областной» со ссылкой на местную полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали экспертов-взрывотехников и кинологический расчет. По данным издания, снаряды оказались пустыми, без взрывателей и взрывчатых веществ. Всего в фуре было около 1500 снарядов.

41-летний водитель грузового автомобиля был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что груз направлялся из Челябинска в Набережные Челны с целью утилизации.