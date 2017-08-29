По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся

МУП «Электротранспорт» повторно ищет того, кто за десять миллионов отремонтирует их «Нефазы». Мы уже писали о том, что на сайте госзакупок появилось семь заявок от предприятия на общую сумму 22 миллиона рублей на оказание услуг «по проведению периодического технического обслуживания (2ТО и 4ТО) и гарантийного ремонта автобусов городского типа НЕФАЗ 5299-30-51 и технического обслуживания (ТО и 2ТО) и гарантийного ремонта двигателя Mercedes-Benz M906LAG.EEV». От электронной площадки АГЗ РТ накануне были получены протоколы о признании пяти электронных аукционов несостоявшимся.