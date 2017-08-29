МУП «Электротранспорт» повторно ищет того, кто за десять миллионов отремонтирует их «Нефазы». Мы уже писали о том, что на сайте госзакупок появилось семь заявок от предприятия на общую сумму 22 миллиона рублей на оказание услуг «по проведению периодического технического обслуживания (2ТО и 4ТО) и гарантийного ремонта автобусов городского типа НЕФАЗ 5299-30-51 и технического обслуживания (ТО и 2ТО) и гарантийного ремонта двигателя Mercedes-Benz M906LAG.EEV». От электронной площадки АГЗ РТ накануне были получены протоколы о признании пяти электронных аукционов несостоявшимся.
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Сегодня в новостях:
|29 августа в 16:47
Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть
Они считают, что их обделили в части благоустройства общественных зон.
|29 августа в 16:29
Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей
Омскому муфтияту отказали Рамзан Кадыров, Алишер Усманов - помогли только в Правительстве РТ.
|29 августа в 15:30
Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину
22 августа Галимова Дания Шариповна ушла из дома и не вернулась.
|29 августа в 15:23
МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт
Ливни с грозами прогнозируются в Набережных Челнах, с порывами ветра до 15-20 м/с.
|29 августа в 15:19
По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся
Предприятие-перевозчик повторно ищет того, кто за десять миллионов отремонтирует их «Нефазы».
|29 августа в 14:27
Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену
Победитель получит награду из рук Президента РТ Рустама Минниханова 1 декабря, в День математики.
|29 августа в 12:54
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками
Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.
|29 августа в 12:21
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями
Заявка на “выполнение работ по содержанию, уходу и текущему ремонту зеленых насаждений общего пользования” появилась на сайте государственных закупок.
|29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.
|29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
Может ты просто тупой? я все поняла
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как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
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