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23 августа в 15:13
В Казане разместится генконсульство Узбекистана
В Казане разместится генконсульство Узбекистана

Помимо Татарстана консульство будет обслуживать Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.

23 августа в 14:06
Рустам Минниханов вручил награды членам команды «КАМАЗ-Мастер»
Рустам Минниханов вручил награды членам команды «КАМАЗ-Мастер»

Чествование победителей ралли «Шелковый путь» состоялось в резиденции Президента Татарстана в Казанском Кремле.

23 августа в 13:43
Победителем конкурса «Территория Закона» стал Ринат Абдуллин
Победителем конкурса «Территория Закона» стал Ринат Абдуллин

Глава исполкома признан лучшим в номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа»

23 августа в 13:17
МУП ПАД закупает «удобрения» на 5,5 млн рублей
МУП ПАД закупает «удобрения» на 5,5 млн рублей

На сайте государственных закупок опубликована заявка на поставку доломитовой муки.

23 августа в 12:19
Паломница-инвалид из Татарстана добралась до Мекки
Паломница-инвалид из Татарстана добралась до Мекки

1528 мусульман из нашей республики совершили малый хадж.

23 августа в 11:09
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

23 августа в 11:07
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из  Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.

23 августа в 11:05
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.

23 августа в 09:47
Халикова вернули на КАМАЗ
Халикова вернули на КАМАЗ

Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.

23 августа в 09:33
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку

42-летний мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы.

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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа, 2017г.
24 августа 2017г. 04:12

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в 13:43
Рубрика: Вечерка On-Line

Победителем конкурса «Территория Закона» стал Ринат Абдуллин

Победителем конкурса «Территория Закона» стал Ринат Абдуллин

В МВД по Республике Татарстан подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Территория Закона». 

В 2017 году на конкурс было заявлено 187 участников из всех муниципальных образований республики, из них лучшими признаны 35. 

В номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа» лучшим стал руководитель Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Ринат Абдуллин.

В номинации «За вклад в профилактику правонарушений среди учащихся образовательных учреждений» 3 место присудили Людмиле Смолиной -  заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные Челны (3 место).

Победителем в номинация «За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности» стал Рустем Муллахметов – Директор МБУ «Центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост», командир отряда оперативного реагирования «Скорпион», города Набережные Челны.

Лауреатом в  номинации «За вклад в поддержку правоохранительной деятельности» стал Ленар Зарипов – директор филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети, сообщает пресс-служба мэрии.

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