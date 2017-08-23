Победителем конкурса «Территория Закона» стал Ринат Абдуллин

В МВД по Республике Татарстан подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Территория Закона».
В 2017 году на конкурс было заявлено 187 участников из всех муниципальных образований республики, из них лучшими признаны 35.
В номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа» лучшим стал руководитель Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Ринат Абдуллин.
В номинации «За вклад в профилактику правонарушений среди учащихся образовательных учреждений» 3 место присудили Людмиле Смолиной - заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» города Набережные Челны (3 место).
Победителем в номинация «За вклад в поддержание общественного порядка с привлечением общественности» стал Рустем Муллахметов – Директор МБУ «Центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост», командир отряда оперативного реагирования «Скорпион», города Набережные Челны.
Лауреатом в номинации «За вклад в поддержку правоохранительной деятельности» стал Ленар Зарипов – директор филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети, сообщает пресс-служба мэрии.
Комментарии посетителей
Хм, прикольно ...
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