Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью

Почти 160 тысяч жителей республики остались без света минувшей ночью, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

По данным управления, аварийное отключение электроснабжения произошло примерно в час ночи в Дрожжановском, Буинском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тетюшском, а также в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах Татарстана. Всего без света осталось более 550 населенных пунктов.

Электроснабжение было восстановлено в 1.23. Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.