Почти 300 кукол из 100 стран мира представят на выставке в Елабуге

7 февраля в Выставочном зале Елабуги откроется выставка «Куклы мира», на которой будут представлены 278 экспонатов из более чем 100 стран мира.

Выставка поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением, пишет ИА Татар-информ. Здесь можно узнать, например, для чего существуют куклы-перевертыши и зачем кукле-десятиручке столько конечностей, сообщают в пресс-службе Елабужского государственного музея-заповедника.

В экспозиции также будут представлены изящные японские фарфоровые куклы и древние антропоморфные фигурки, которые изображают различные божества или выступали когда-то в роли искупительной жертвы, «ловушки» для злых духов, оберега или талисманы. Отдельное место займут куклы мистерий и театральные куклы.