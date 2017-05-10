Под Нижнекамском в ДТП с автобусом погибли два человека (ВИДЕО)

9 мая на автодороге Нижнекамск - Чистополь, неподалеку от села Сухарево, произошло ДТП с участием трех автомобилей -столкнулись два легковых автомобиля - «Лада-Калина», Volkswagen - и вахтовый автобус..

"Два трупа у иномарки впереди, девушку с этой машины вытащили увезли на скорой. Водитель калины тоже в скорой" - сообщили очевидцы в соцсети.

Как позже подтвердил НТР, в результате ДТП 32-летний водитель автомобиля Volkswagen и его 30-летний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир доставлен в больницу со множественными травмами. 21-летний водитель «Калины» получил переломы ребер, лопатки, челюсти, а также черепно-мозговую травму. Водитель автобуса не пострадал.