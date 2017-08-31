Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана

27 августа в карьере «Лазурный» под Нижним Тагилом погиб аквалангист из Казани Андрей Филиппов, сообщают «Вести КАМАЗа».Он слишком быстро поднялся с глубины и получил баротравму (физическое повреждение органов тела, вызванное разницей давлений между внешней средой и внутренними полостями). По данному факту следственными органами проводится проверка. По одной из версий, опытный 51-летний дайвер пытался спасти молодого аквалангиста, который по неопытности начал быстрый подъем на поверхность водоёма.

Андрей Николаевич являлся членом Российского географического общества в РТ, известным пещерным аквалангистом, членом ОГО «ФСО Динамо», заместителем руководителя Федерации Татарстана по стендовой стрельбе. Зимой 2014 года Филиппов принял участие в экспедиции ПАО КАМАЗ «Надежные машины. Железные люди» в Якутию - на Полюс холода.