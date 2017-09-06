Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови

Смерть 38-летнего мужчины диагностировали медики, прибывшие по вызову к дому 51/10 Набережных Челнов, сообщает KazanFirst со ссылкой на свой источник.

По его словам, все произошло накануне вечером. Врачей вызвал прохожий, который заметил, что у дома лежит мужчина в крови. На теле были обнаружены признаки падения с высоты.

В обстоятельствах смерти сейчас разбираются следователи, они не исключают суицид.