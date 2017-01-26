Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа

Коллектив Предприятия автомобильных дорог через соцсети обратился к руководству города с просьбой вернуть Фарида Кимова на пост директора.

«Наш коллектив днем, и ночью, и в любую погоду постоянно приводит наш город в порядок. И мы готовы добросовестно исполнять свои обязанности! Но для этого нам необходима уверенность в завтрашнем дне, хорошая зарплата и стабильность, которой сейчас у нас нет.

Фарид Хадиевич - это человек с большим потенциалом, который всегда давал нам уверенность», - говорится в публичном сообщении.

В завершении сотрудники ПАД выразили уверенность, что правоохранительные органы «во всем разберутся» и прекратят преследование Киямова.

Между тем, по сообщениям СМИ, уголовное дело в отношении бывшего директора челнинского ПАДа пополнилось новыми фактами. 18 января в отношении него были возбуждены еще два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Как выяснилось, в январе 2015 года он заключил с ООО «Челны-Сервис» договор на поставку технической соли для нужд предприятия автомобильных дорог на сумму 7,8 млн рублей. Однако, действуя по предварительному сговору, доставку груза с места отгрузки (из города Стерлитамака) директор осуществил за счет техники и средств ПАДа. По данным бухгалтерии, расходы составили 320 тысяч рублей.

Напомним, Фарид Киямов был задержан в своем рабочем кабинете 12 августа 2016 года и заключен под стражу до 1 февраля текущего года. В деле фигурирует сумма более 24 миллионов рублей.