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26 января в 10:20
Офис «Экспресс Деньги» ограбили в Челнах
Офис «Экспресс Деньги» ограбили в Челнах

Неизвестный мужчина, угрожая кассиру, забрал всю наличку из кассы.

26 января в 09:54
В Челнах в частном детском саду обвалилась крыша
В Челнах в частном детском саду обвалилась крыша

Развивающее учреждение начало работать весной 2016 года.

26 января в 09:47
В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые не диагностировали рак у пациента
В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые не диагностировали рак у пациента

Пациент обратился в поликлинику в 2014 году. В ходе ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработники не определили у него рак мочевого пузыря. 3 ноября 2016 года пенсионер скончался.

26 января в 09:19
Водитель из Татарстана выжил в жуткой аварии под Уфой
Водитель из Татарстана выжил в жуткой аварии под Уфой

Трагедия случилась накануне ночью на 7-м км трассы Уфа — Иглино в Уфимском районе.

26 января в 08:53
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности

По их мнению, дети не знают об угрозах в интернете и способах защиты от опасного контента.

26 января в 08:03
МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры
МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры

В ведомстве напоминают, что это способствует увеличению техногенных пожаров, ДТП, аварий на системах ЖКХ и росту случаев обморожения.

25 января в 16:31
В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”
В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”

Об это сообщил в систему “Народный контроль бдительный житель города.

25 января в 16:03
Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа
Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа

Они выразили уверенность, что правоохранительные органы «во всем разберутся» и прекратят преследование Киямова.

25 января в 15:23
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе

В рамках расследования этого дела был арестован предполагаемый лидер преступного джамаата — житель столицы Татарстана.

25 января в 15:02
В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу
В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу

Жалоб на несвоевременную уборку снега поступает много, но некоторые улицы поселка не очищали с прошлого года.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
26 января 2017г. 10:59

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в 16:03
Рубрика: Вечерка On-Line

Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа

Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа

Коллектив Предприятия автомобильных дорог через соцсети обратился к руководству города с просьбой вернуть Фарида Кимова на пост директора.

«Наш коллектив днем, и ночью, и в любую погоду постоянно приводит наш город в порядок. И мы готовы добросовестно исполнять свои обязанности! Но для этого нам необходима уверенность в завтрашнем дне, хорошая зарплата и стабильность, которой сейчас у нас нет.
Фарид Хадиевич - это человек с большим потенциалом, который всегда давал нам уверенность», - говорится в публичном сообщении.
В завершении сотрудники ПАД выразили уверенность, что правоохранительные органы «во всем разберутся» и прекратят преследование Киямова.

Между тем, по сообщениям СМИ, уголовное дело в отношении бывшего директора челнинского ПАДа пополнилось новыми фактами. 18 января в отношении него были возбуждены еще два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Как выяснилось, в январе 2015 года он заключил с ООО «Челны-Сервис» договор на поставку технической соли для нужд предприятия автомобильных дорог на сумму 7,8 млн рублей. Однако, действуя по предварительному сговору, доставку груза с места отгрузки (из города Стерлитамака) директор осуществил за счет техники и средств ПАДа. По данным бухгалтерии, расходы составили 320 тысяч рублей.

Напомним, Фарид Киямов был задержан в своем рабочем кабинете 12 августа 2016 года и заключен под стражу до 1 февраля текущего года. В деле фигурирует сумма более 24 миллионов рублей.

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