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14 июля в 16:06
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

14 июля в 14:43
Рособрнадзор снял запрет на прием в НЧИ КФУ
Рособрнадзор снял запрет на прием в НЧИ КФУ

Документы о разрешении на прием находятся на согласовании и в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение

14 июля в 14:07
После капитального ремонта в Челнах открылся очередной детский сад
После капитального ремонта в Челнах открылся очередной детский сад

Строители полностью обновили фасад, провели внутреннюю отделку всех помещений.

14 июля в 11:49
Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП
Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП

Госдума освободила некотрые категории самозанятых граждан от обязательной регистрации в качестве предпринимателей.
14 июля в 11:23
В Челнах спасатели вывезли гнездо ос из квартиры, где находился ребенок
В Челнах спасатели вывезли гнездо ос из квартиры, где находился ребенок

Взволнованные родители обратились в МЧС накануне вечером. Насекомых перевезли в безопасное для окружающих место.

14 июля в 10:58
В Казани у Кремля проходит пикет против мусоросжигательного завода
В Казани у Кремля проходит пикет против мусоросжигательного завода

Как сообщают организаторы, цель акции - добиться встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

14 июля в 09:33
“Подкидыши” получат право на социальную пенсию
“Подкидыши” получат право на социальную пенсию

Такие дети изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца.

14 июля в 09:14
В Челнах спортсмены-колясочники сыграют в баскетбол
В Челнах спортсмены-колясочники сыграют в баскетбол

В ближайшие два дня в автограде пройдет первый открытый турнир по баскетболу на колясках.

14 июля в 08:51
В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо
В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

Суд  назначил татарстанцу наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кстати, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

14 июля в 08:37
В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили свыше 500 тысяч птиц
В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили свыше 500 тысяч птиц

Сегодня мероприятия по локализации инфекции на птицефабрике «Лаишевская» продолжаются, но находятся на заключительной стадии. В ближайшее время будут сняты все карантинные мероприятия.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
15 июля 2017г. 02:08

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в 09:33
Рубрика: Вечерка On-Line

“Подкидыши” получат право на социальную пенсию

&#8220;Подкидыши&#8221; получат право на социальную пенсию

В настоящее время в Российской Федерации готовится к принятию важный законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

«Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца» - сообщил Управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во втором чтении. О принятии законопроекта и нюансах его реализации ПФР будет сообщать дополнительно.

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