Подозреваемых в убийстве гражданина Чада в РТ взяли под стражу

В первом отделе по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела об убийстве гражданина Республики Чад.

Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемых 22-летнего Руслана Архипова (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летнего Романа Халилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Напомним, что 16 февраля 2017 года около 22 часов у дома по улице Аделя Кутуя города Казани было обнаружено тело 24-летнего гражданина Республики Чад студента Казанского (Поволжского) Федерального Университета с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмы.

По предварительной версии, злоумышленники заранее продумали нападение. Они поджидали его, заранее вооружившись ножом и молотком.

Подозреваемые дали признательные показания, в ближайшее время следователь предъявит им первоначальное обвинение.

Также следователем назначены судебно-медицинские, судебно-криминалистические и судебно-генетические экспертизы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования данного уголовного дела будет продолжена работа по проверке причастности Архипова и Халилова к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.