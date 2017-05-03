Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

В Министерстве здравоохранения РТ прокомментировали ДТП с пятью погибшими в Верхнеуслонском районе, выяснилось, что двое детей - девочки 7 и 5 лет - сейчас находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Двое родителей и пятимесячная девочка из Ford на попутном автомобиле до приезда "скорой" уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в Апастовскую ЦРБ. Взрослые в легкой степени после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены с Апастовской ЦРБ. В ГИБДД ProKazan.ru уточнили, что ребенка перевозили в детском кресле.
По данным Минздрава, всего в столкновении трех авто (Peugeot 4007, Ford Focus и "Лада Приора") пострадали 10 человек, три человека скончались на месте. - Трое пострадавших в том числе двое детей, в тяжелом состоянии и взрослый в крайне тяжелом состоянии доставлены в Верхнеуслонскую ЦРБ, жизнь мужчине сохранить не удалось. Одного из детей (5 лет) перевели в ДРКБ, состояние оценивается как тяжелое. Второго ребенка (7 лет) также готовят к переводу в ДРКБ. Один пострадавший средней степени тяжести доставлен в ГБ №12, - отметили в Минздраве РТ.
По данным ГИБДД, ДТП случилось из-за того, что водитель Peugeot 4007, который, как и пассажир этого авто, не был пристегнут ремнями безопасности, с превышением скорости выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Ford и "Ладой".
Всего в результате ДТП погибли 5-месячная девочка-пассажирка Ford Focus, 24-летняя девушка и 44-летний водитель "Лады Приоры", водитель и 43-летний пассажир Peugeot.
Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель Peugeot 4007, по вине которого произошло ДТП, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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