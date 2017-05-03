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03 мая в 16:05
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.

03 мая в 15:45
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.

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03 мая в 14:16
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.

03 мая в 11:11
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка

9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение полка.

03 мая в 10:57
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

5 мая специалисты ответят на вопросы по пенсионному обеспечению ветеранов. В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27.

03 мая в 10:51
В Челнах завершился отопительный сезон
В Челнах завершился отопительный сезон

В скором времени коммунальщики приступят к опрессовке тепловых сетей.

03 мая в 10:22
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая

Вызвать врача на дом можно с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
03 мая в 10:17
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД

На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования «ШТРАФоопасные» и «ШТРАФобезопасные» регионы России.

03 мая в 10:12
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые.

03 мая в 08:42
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток

Сразу несколько жалоб появились в системе “Народный контроль” за эти дни.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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в 16:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:&nbsp; младенец умер на руках у родителей

В Министерстве здравоохранения РТ прокомментировали ДТП с пятью погибшими в Верхнеуслонском районе, выяснилось, что двое детей - девочки 7 и 5 лет - сейчас находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое родителей и пятимесячная девочка из Ford на попутном автомобиле до приезда "скорой" уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он  умер до приезда в Апастовскую ЦРБ. Взрослые в легкой степени после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены с Апастовской ЦРБ. В ГИБДД ProKazan.ru уточнили, что ребенка перевозили в детском кресле.

По данным Минздрава, всего в столкновении трех авто (Peugeot 4007, Ford Focus и "Лада Приора") пострадали 10 человек, три человека скончались на месте. - Трое пострадавших в том числе двое детей, в тяжелом состоянии и взрослый в крайне тяжелом состоянии доставлены в Верхнеуслонскую ЦРБ, жизнь мужчине сохранить не удалось. Одного из детей (5 лет) перевели в ДРКБ, состояние оценивается как тяжелое. Второго ребенка (7 лет) также готовят к переводу в ДРКБ. Один пострадавший средней степени тяжести доставлен в ГБ №12, - отметили в Минздраве РТ.

По данным ГИБДД, ДТП случилось из-за того, что водитель Peugeot 4007, который, как и пассажир этого авто, не был пристегнут ремнями безопасности, с превышением скорости выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Ford и "Ладой".
Всего в результате ДТП погибли 5-месячная девочка-пассажирка Ford Focus, 24-летняя девушка и 44-летний водитель "Лады Приоры", водитель и 43-летний пассажир Peugeot.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель Peugeot 4007, по вине которого произошло ДТП, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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