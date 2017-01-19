Подросток в Челнах обворовал квартиру бабушки и дедушки

Девятиклассник, живущий в одном из домов поселка ГЭС, вынес из квартиры бабушки и дедушки дорогую бытовую технику на сумму свыше семидесяти тысяч рублей.

По предварительным данным, школьник состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, сообщает Эфир-24.

На преступление внук пошел со своим приятелем. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили полицейские.