Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины

Девушка-водитель Daewoo Matiz, погибшая днем в ДТП с автобусом ПАЗ, вела за рулем прямую интернет-трансляцию. Трагедия произошла сегодня на 11 км трассы Раифа – Кульбаш, в Зеленодольском районе Татарстана. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях, сообщает inkazan.ru.

Телефон, судя по видеозаписи, был установлен на приборной панели легкового автомобиля. Водитель передавала «приветы» своим подписчикам и интересовалась, чем они занимаются. В результате ДТП девушка-водитель погибла, пятерых пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали в ЦРБ.