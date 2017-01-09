“Погорельцы” Татфондбанка намерены сегодня провести новую акцию

Пострадавшие клиенты Татфондбанка и ИнтехБанка намерены сегодня, 9 декабря провести публичную акцию прямо в центре города. Активисты планируют установить на площади Свободы, прямо перед зданием правительства РТ, новогоднюю ель, под которую они положат бутафорские подарки, какие бы они могли получить на Новый год, если бы не разгоревшийся банковский кризис в Татарстане, пишет «БИЗНЕС Online».

Как рассказал один из лидеров инициативной группы пострадавших вкладчиков, лидер общественного движения «Против преступлений и беззакония» Дмитрий Бердников, этим незамысловатым мероприятием они намерены продемонстрировать властям республики свою озабоченность и безвыходность из ситуации вокруг ТФБ. По его словам, у многих остались средства на счетах банка, которые они не смогли получить к новогодним праздникам, из-за чего те остались без традиционных подарков.

Напомним, ранее клиенты ТФБ и ИнтехБанка сняли флешмоб Mannequin Challenge под казанским мостом «Миллениум». К месту съемок привезли реквизит в виде гроба с надписью «Малый бизнес Татарстана».

По данным минэкономразвития РТ, 93 тыс. «погорельцев» Татфондбанка получили выплаты на сумму более 34 млрд. рублей, что составляет 73,4% от общей суммы выплат. Как сообщает пресс-служба ведомства, от предпринимателей-клиентов ТФБ в фонд поддержки предпринимательства РТ поступило 67 заявок на микрозаймы на общую сумму 127,3 млн. рублей.



