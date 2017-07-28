Похороны Хании Фархи состоятся в субботу

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28 июля в 16:30
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)

После опознания выяснилось, что это мертвые парень и девушка, пропавшие еще 11 лет назад.

28 июля в 15:32
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

Причем, он снял весь процесс на видео, а затем выложил в интернет. Вредителя задержали.

28 июля в 14:45
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”

На кастинг конкурса красоты подали заявки больше 40 девушек - работниц автогиганта.

28 июля в 13:57
График отключения горячей воды в Челнах
График отключения горячей воды в Челнах

С 8 по 22 августа в городе пройдет четвертый этап опрессовки тепловых сетей.

28 июля в 13:15
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

28 июля в 12:08
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков

Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.

28 июля в 10:30
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского

24-летнему парню не удалось уйти от погони - позже в его крови обнаружат почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя.

28 июля в 10:11
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение

Водителей просят учесть это при движении, а пользователей общественного транспорта предупреждают об изменении в движении маршрута.

28 июля в 09:59
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи

Наиль Магдеев отправил телеграмму супругу певицы, скоропостижно скончавшейся накануне.

28 июля в 09:19
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя

Либо по причине того, что у него имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что его дисквалификация будет в силе и там.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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28 июля 2017г. 19:12

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в 08:04
Рубрика: Вечерка On-Line

Похороны Хании Фархи состоятся в субботу

Похороны Хании Фархи состоятся в субботу

Похороны народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи состоятся в субботу, сообщает пресс-служба Минкульта РТ. Гражданская панихида состоится в 10.00 в фойе театра им.Камала (г.Казань ул.Татарстан, д.1). 

Певица умерла вчера на 58 году жизни, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщил участник музыкального коллектива певицы баянист Ильнур Саттаров. Он рассказал, что Хания гостила в деревне в Башкортостане, навещала мать. Именно там певица и почувствовала себя плохо. До больницы, по словам музыканта, Фархи доехать не успела, скончалась по дороге.

Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево. Певице большую популярность принесли песни «Элдермешкэ кайтам эле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрэч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Сагынам сине, Питрэч» — песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой». Популярные песни певицы, кроме выше названных: «Упкэлэсэн, эйдэ, упкэлэ» («Обижаешься, так обижайся»), «Онытылыр димэ» («Не говори, что забудется»), «Казан кичлэре» («Казанские вечера»), «Кышкы чия» («Зимняя вишня»). В репертуаре Хании Фархи более 300 песен.

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Комментарии:


. 28.07.2017 08:40

По данным переписи 2002 года национальный состав  родной деревни Хании - башкиры (100%). В башкирской деревне  в семье башкир чудом родилась татарская певица, народная артиста Татарстана. Ну, это так, политика, блин. Но в жару везти в Казань Ханию, её старенькую маму ... . Эх, башкиры, какие же вы башкиры ... .

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. 28.07.2017 11:35

Сегодня, 28 июля, с народной артисткой Татарстана и Башкортостана Ханией Фархи прощаются земляки. Гражданская панихида проходит в селе Верхние Татышлы Татышлинского района Башкортостана, сообщает пресс-служба минкульта республики.

Церемония прощания с певицей началась в 10 утра по местному времени в фойе районного дворца культуры.

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