Похороны Хании Фархи состоятся в субботу

Похороны народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи состоятся в субботу, сообщает пресс-служба Минкульта РТ. Гражданская панихида состоится в 10.00 в фойе театра им.Камала (г.Казань ул.Татарстан, д.1).

Певица умерла вчера на 58 году жизни, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщил участник музыкального коллектива певицы баянист Ильнур Саттаров. Он рассказал, что Хания гостила в деревне в Башкортостане, навещала мать. Именно там певица и почувствовала себя плохо. До больницы, по словам музыканта, Фархи доехать не успела, скончалась по дороге.

Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево. Певице большую популярность принесли песни «Элдермешкэ кайтам эле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрэч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Сагынам сине, Питрэч» — песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой». Популярные песни певицы, кроме выше названных: «Упкэлэсэн, эйдэ, упкэлэ» («Обижаешься, так обижайся»), «Онытылыр димэ» («Не говори, что забудется»), «Казан кичлэре» («Казанские вечера»), «Кышкы чия» («Зимняя вишня»). В репертуаре Хании Фархи более 300 песен.