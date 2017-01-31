Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Представитель отеля «Корстон» в Казани отказался комментировать видеозапись, на которой мужчина, похожий на генерального управляющего Korston Club Hotel Довранбека Базарбаева, избивает сотрудника отеля, пишет kazanfirst.

«Смотрите видео о том, как нынешний генеральный менеджер отеля Корстон Добвранбек Базарбаев, избивает своих сотрудников. Инцидент произошел 27 апреля 2016 года, когда Добвранбек Базарбаев был еще бренд-шеф-поваром “Корстона”. Сотрудник получил перелом челюсти», — прокомментировали запись в одной из казанских групп Вконтакте (орфография и пунктуация сохранены).

На кадрах действительно похожий на Базарбаева мужчина одет форму шеф-повара. Он наносит удар другому мужчине, вероятно, сотруднику отеля. Начинается драка, после чего оба выходят из кадра. Видео без звука, но из происходящего видно, как между мужчинами сначала идет разбирательство на словах. Похожий на Базарбаева нападает на сотрудника отеля в костюме, тот теряет равновесие и падает на пол.

«Мы не даем по этому поводу комментариев. На данный момент самого Довранбека Рустамовича нет на месте. Я, к сожалению, вам никак не могу помочь. Его заместитель сейчас также отсутствует», — заявил сотрудник отеля «Корстон». На прошлой неделе глава следственного управления СКР по Татарстану Павел Николаев заявил, что 149 сотрудников отеля «Корстон» привлечены к ответственности за содействие проституции.