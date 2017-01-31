Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Представитель отеля «Корстон» в Казани отказался комментировать видеозапись, на которой мужчина, похожий на генерального управляющего Korston Club Hotel Довранбека Базарбаева, избивает сотрудника отеля, пишет kazanfirst.
«Смотрите видео о том, как нынешний генеральный менеджер отеля Корстон Добвранбек Базарбаев, избивает своих сотрудников. Инцидент произошел 27 апреля 2016 года, когда Добвранбек Базарбаев был еще бренд-шеф-поваром “Корстона”. Сотрудник получил перелом челюсти», — прокомментировали запись в одной из казанских групп Вконтакте (орфография и пунктуация сохранены).
На кадрах действительно похожий на Базарбаева мужчина одет форму шеф-повара. Он наносит удар другому мужчине, вероятно, сотруднику отеля. Начинается драка, после чего оба выходят из кадра. Видео без звука, но из происходящего видно, как между мужчинами сначала идет разбирательство на словах. Похожий на Базарбаева нападает на сотрудника отеля в костюме, тот теряет равновесие и падает на пол.
«Мы не даем по этому поводу комментариев. На данный момент самого Довранбека Рустамовича нет на месте. Я, к сожалению, вам никак не могу помочь. Его заместитель сейчас также отсутствует», — заявил сотрудник отеля «Корстон». На прошлой неделе глава следственного управления СКР по Татарстану Павел Николаев заявил, что 149 сотрудников отеля «Корстон» привлечены к ответственности за содействие проституции.
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
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в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...