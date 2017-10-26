Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ

Владельцев автомобилей, купленных по социальным программам Минпромторга «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», освободят от уплаты налога на доход со льготы, которая предоставляется государством, сообщает РБК.

В Минпромторге заявили, что эти изменения согласованы с Минфином и поступят на рассмотрение очередных изменений Налогового кодекса РФ в Госдуме. Соцпрограммы оказались востребованы молодыми семьями. По данным Минпромторга, к 15 октября по программе «Первый автомобиль» продали 24 000 машин, а по программе «Семейный автомобиль» – 30 000.

Программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предполагают скидку 10% от стоимости машины. По условиям программы, претендовать на нее смогут те, кто впервые приобретает транспортное средство или имеет двух и более несовершеннолетних детей.

Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах и стоить не более 1,45 млн рублей.

В этом году на обе программы из бюджета выделили 3,74 млрд рублей, в следующем году их продолжат.