Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков

В Челнах сотрудники полиции изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Днем 19 октября сотрудники Отдела наркоконтроля УМВД России по Набережным Челнам задержали 22-летнюю жительницу соседней области. Правоохранители выяснили, что девушка закладывает в тайники оптовые партии наркотиков. При досмотре у нее обнаружили 99,4 г наркотического вещества.

В номере гостиницы, где проживала задержанная, полицейские также нашли 200 г наркотиков.

Из нескольких тайников, оборудованных девушкой, оперативники изъяли более 1400 г вещества.

Свою причастность она полностью признала.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».