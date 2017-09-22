Полицейские Челнов задержали мужчину - он поджег авто соседки

В Челнах полицейские задержали мужчину, который поджег автомобиль соседки, сообщает пресс-служба УМВД России по Набережным Челнам.

Жительница новой части города сообщила в полицию о том, что ее автомобиль подожгли. Прибывшие на место полицейские обнаружили обгоревший авто и его 27-летнюю хозяйку. Женщина первой заметила возгорание и ликвидировала пламя самостоятельно.

Под подозрение в поджоге попал сосед хозяйки автомобиля, с которым незадолго до инцидента она поссорилась. Причиной конфликта стал ее автомобиль, припаркованный под его окнами.

Мужчина признался, что облил машину соседки горючей жидкостью.

В отношении 59-летнего челнинца возбуждено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.